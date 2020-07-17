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17 Temmuz 2020 Cuma 10:59:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 10:59:00

Kasımpaşa, Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk olacak

Kaynak: AA

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Kasımpaşa, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig'in 22. haftasında 16 puanla 17. sırada yer alan Kasımpaşa, daha sonra çıktığı 10 maçta sergilediği performansla çıkışa geçti. Bu süreçte yaptığı 10 maçın 7'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1'ini yitiren lacivert-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 23 puanla küme düşme hattından uzaklaştı. Kasımpaşa, ligde 33. haftaya 39 puan ve averajla 11. sırada girdi.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Zvonimir Sarlija, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK 4-3 kazanmıştı.

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