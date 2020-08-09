Kasımpaşa Mehmet Altıparmak ile anlaştı
Kaynak: IHA
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Hatayspor ile TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Mehmet Altıparmak'ı teknik direktörlük görevine getirdi.
Kasımpaşa’nın Fuat Çapa’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Kasımpaşa, yeni teknik direktörünü bulmaya çok yakın. Lacivert-beyazlı takımın Hatayspor ile Süper Lig’e yükseldikten sonra yollarını ayıran teknik direktör Mehmet Altıparmak’ı takımın başına getirdiği iddia edildi.