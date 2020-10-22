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22 Ekim 2020 Perşembe 11:23:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 11:23:00

Kasımpaşa maçı öncesi Göztepe'de sakat oyuncuların son durumu

Kaynak: AA

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Süper Lig'in 6. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Göztepe'de, Stefano Napeleoni sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan'ın durumları ise belirsizliğini koruyor.

Göztepe, Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe maçında hakem Burak Şeker düdük çalacak.

İzmir ekibinde Stefano Napeleoni yarın forma giyemeyecek. Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan'ın durumları ise bugünkü antrenmandan sonra netleşecek.

Ligde ilk hafta Yukatel Denizlispor'u mağlup ettikten sonra Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarında 1'er puan alan sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta Fenerbahçe'ye yenilerek namağlup unvanını yitirmişti.

Sıralamada 6 puan ve averajla 10. durumda bulunan Göztepe'nin yarın karşılaşacağı Kasımpaşa ise 7 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.

KASIMPAŞA İLE 15. RANDEVU

Süper Lig'de rakibiyle daha önce 14 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Kasımpaşa karşısında tek galibiyetini 1959-1960 sezonunda 4-1'lik skorla alan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da çıktığı 7 maçta sahadan 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.

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