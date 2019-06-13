Kasımpaşa, Kemal Özdeş'i göreve getirdi
Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine daha önce de kulüpte görev yapan Kemal Özdeş'i getirdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.
Lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte de takımı çalıştıran Kemal Özdeş ile yeniden anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Kasımpaşa'da daha önce 2016-2018 yıllarında teknik direktörlük yapan Özdeş, son olarak geride kalan sezon Göztepe'yi çalıştırmıştı.
KASIMPAŞA'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Kamuoyuna duyuru
2019-2020 sezonu için futbol takımımız Teknik Direktörlük görevi için Sayın Kemal Özdeş ve Sportif Direktörlük görevi için Sayın Emre Zengilli göreve getirilmişlerdir.
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