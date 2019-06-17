17 Haziran 2019 16:59 | Pazartesi
Kasımpaşa, Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Kasımpaşa, Akhisarspor'un kalecisi Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Kasımpaşa, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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