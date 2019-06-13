Kartal'a Togolu kule

2.1 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

BEŞİKTAŞ, transferde düğmeye bastı... Burak Yılmaz’la rekabet edecek bir golcüyü takıma kazandırmak isteyen Siyah-Beyazlılar, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’nın listesinin ilk sırasında yer alan Peniel Mlapa için harekete geçti. Hollanda ekibi, VVV-Venlo’da forma giyen 28 yaşındaki golcü için 2 milyon 100 bin euroluk teklif yapıldı.

1.93'LÜK DEV MLAPA

EREDİVİSE ekibinin CEO’su Marco Bogers, Hollanda basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş’ın ilgisini doğruladı. Ancak Borges, Togolu oyuncunun fiyatını 2.5 milyon euro olarak belirlediklerini söyledi. Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan deneyimli santrfor, bu sezon takımıyla çıktığı 32 maçta 15 kez fileleri sarsarken 3 de asist kaydetti. 1.93 boyundaki Mlapa, özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ile biliniyor.