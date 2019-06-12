Kartal Türkiye pazarına çıktı

GÜNEŞ

■ AVCI’NIN raporu doğrultusunda transfere yön veren Beşiktaş, ilk olarak Rizespor’da kiralık olarak sezonu tamamlayan Azubuike için harekete geçti. Kartal, bonservisi Mısır’ın Pyramids takımında olan 22 yaşındaki futbolcu için kulübüne 1 milyon 250 bin euro önerecek. Beşiktaş'ın 100 bin, 150 bin, 500 bin ve 500 bin euro şeklinde 4 taksitte bitirmek istediği transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı öğrenildi.

YASİN İÇİN GİRİŞİM

■ ETKİLİ bir kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, daha önce G.Saray’da forma giyen Göztepeli Yasin Öztekin için İzmir ekibiyle temas kurdu. Ekonomik olarak fazla yük getirmeyecek oyuncular üzerinde duran Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro bonservis istenince görüşmeler durdu. Sarı-Kırmızılı kulübün istenilen ücrette indirime gitmesi halinde, Yasin de Beşiktaş’a gelmeyi çok istiyor.