Karaman’a hediye

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE’YLE yollarını ayıran Mehmet Topal’ı kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor futbolcuya ilettiği ilk teklifin kabul edilmemesi üzerine yeni bir tekli e oyuncunun kapısını çalmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavili yönetimin transferde ısrarcı olmadığı ancak teknik direktör Ünal Karaman’ın Mehmet’i çok istemesi üzerine fikir değiştirildiği aktarıldı. Geçtiğimiz gün doğum günü kutlanan Karaman’a bir jest yapmak isteyen yönetim, teklifini revize edecek.

İSPANYA’DAN DÜŞÜK TEKLİF

■SARI-Lacivertliler’den yıllık 2.2 milyon euro kazanan 33 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edilecek. Kariyerini yurtdışında sonlandırmak isteyen milli futbolcunun İspanya’dan bir takımla görüştüğü ancak maksimum 800 bin euro verilince kararını gözden geçirdiği belirtildi. Trabzonspor’un teklifi ise bonuslarla birlikte 1.7 milyon euro... Takımdaki tecrübe eksiğini kapatması ve Sosa’yla birlikte liderlik etmesi için Mehmet Topal transferinde ısrar edilecek.