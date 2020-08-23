Kanser tedavisi gören Mihajlovic'in koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, cuma günü Bologna'ya gelen Sırp teknik adama yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mihajlovic'in semptom göstermediği ve Ulusal Sağlık Protokolü gereği evinde karantinaya alındığı belirtildi.

51 yaşındaki deneyimli teknik adam, geride kalan sezon öncesi lösemi hastası olduğunu açıklamış ve kemoterapi tedavisi sonrasında kendisine kemik iliği nakli yapılmıştı.