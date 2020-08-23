Kanser tedavisi gören Mihajlovic'in koronavirüse yakalandı

Kanser tedavisi gören Mihajlovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Kaynak: AA
Serie A takımlarından Bologna'da, kan kanseriyle (lösemi) mücadele eden teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, cuma günü Bologna'ya gelen Sırp teknik adama yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mihajlovic'in semptom göstermediği ve Ulusal Sağlık Protokolü gereği evinde karantinaya alındığı belirtildi.
51 yaşındaki deneyimli teknik adam, geride kalan sezon öncesi lösemi hastası olduğunu açıklamış ve kemoterapi tedavisi sonrasında kendisine kemik iliği nakli yapılmıştı.
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