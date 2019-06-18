Kano Federasyonunda başa dönüldü
Türkiye Kano Federasyonunun (TKF) 5 Kasım 2016 tarihinde Ankara'da gerçekleştirdiği 4. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda seçimler iptal edildi.
Avukat Osman Buldan, alınan kararla ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel kurulda seçilen yönetim, disiplin ve denetim kurulu seçimlerin iptal edildiğini belirtti.
Genel kurul delegesi Mehmet Ali Aykut Kaygısız tarafından 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada kararın bugün verildiğini belirten Buldan, " Mahkeme bilirkişi raporunu da ele alarak yaptığı incelemede Türkiye Kano Federasyonunun (TKF), 5 Kasım 2016 tarihinde Ankara'da gerçekleştirdiği 4. Olağan Genel Kurul'da federasyon organlarının seçimine ilişkin maddeleri iptal etti. Böylece seçilen yönetim, disiplin ve denetim kurulu seçimleri iptal edilmiş oldu." görüşlerine yer verdi.
Avukat Osman Buldan ayrıca, davalı tarafın alınan karara İstinaf Mahkemesi'nde itiraz edebileceği de sözlerine ekledi. (AA)
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