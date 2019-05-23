Kamil Ahmet Çörekçi 2 yıl daha Trabzonspor'da

İşte yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Kamil Ahmet ÇÖREKÇİ ile 01.06.2019 başlangıç tarihli 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca uzatma opsiyon hakkı da kulübümüzde bulunmaktadır.

KAP'a da bildirildi

Bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Profesyonel futbolcumuz Kamil Ahmet ÇÖREKÇİ ile 01.06.2019 başlangıç tarihli 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Uzatma opsiyon hakkının da kulübümüzde olduğu anlaşma uyarınca oyuncuya;



2019-20 sezonunda 2.500.000.-TL garanti ücret



2020-21 sezonunda 2.750.000.-TL garanti ücret ödenecektir.



Opsiyon hakkının kullanılması durumunda oyuncuya 2021-22 sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.



Bununla birlikte oyuncu 2019-20 sezonunda 25 süper lig maçına ilk 11'de başlaması durumunda sözleşme 2021-22 sezonu için bir yıl daha otomatik olarak uzayacaktır. Böyle bir şartın gerçekleşmesi durumunda 2020-21 sezonu garanti ücret 3.000.000.-TL ve uzatılacak olan 2021-22 sezonu garanti ücreti ise 3.250.000.-TL olacaktır. Bu şartların oluşması durumunda ayrıca kulübümüzün ilave olarak yıllık 3.500.000.-TL garanti ücret ödeyerek sözleşmeyi bir yıl daha geçerli olmak üzere (2022-23 sezonu) uzatma hakkı olacaktır.