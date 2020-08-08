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08 Ağustos 2020 Cumartesi 17:57:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 17:57:00

Juventus'ta Sarri dönemi sona erdi!

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Juventus, İtalyan teknik adam Maurizio Sarri'nin görevine son verdiğini açıkladı.

İtalyan devi Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri'nin görevine son verildi.

İtalya Serie A'da bu sezonla birlikte arka arkaya 9 kez şampiyon olan, dün akşam ise UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Fransız ekibi Lyon'a elenen Juventus'ta, teknik patron Maurizio Sarri'nin görevine son verildi. Milli oyuncumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ilk senesinde siyah-beyazlılara şampiyonluk kupasını kazandıran 61 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıya hizmetleri teşekkür edildi, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

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