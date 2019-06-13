Juan Mata savaşı

ÖNCE VEDAT MURİQİ SONRA JUAN MATA

GALATASARAY ve Fenerbahçe bir transferde daha karşı karşıya geldi… Sezon biter bitmez Vedat Muriqi için kapışan iki ezeli rakip, bu kez Manchester United’la sözleşmesi biten Juan Mata için düelloya tutuştu… İngiltere’nin önemli haber kaynaklarından biri olan Dailymail, bu transfer girişimini dün manşetine taşıdı. İngilizlerin haberine göre, her iki takım da bonservisi elinde olan İspanyol 10 numaranın menajeriyle irtibata geçti.

VALENCİA VE SEVİLLA DA İSTİYOR

HABERİN içeriğinde iki kulübün de Mata’ya yıllık 4 milyon euro artı imza parası teklif ettiği bilgisine yer verildi. Ancak, Ada basını sadece Galatasaray ve Fenerbahçe’nin değil, Valencia ile Sevilla’nın da Mata’yı istediğini iddia etti. İngilizler, Mata’nın kararını ay sonuna kadar vereceğini kaydetti. Galatasaray ile Fenerbahçe geçtiğimiz yıl da Emre Akbaba transferinde karşı karşıya gelmiş ve oyuncuyu kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar olmuştu