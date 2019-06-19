Juan Mata’nın Manchester United ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığı ortaya çıktı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Juan Mata'nın Manchester United ile yeni sözleşme için anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

Manchester United ile sözleşmesi bitmesine rağmen, İngiliz kulübünde kalmak isteyen 31 yaşındaki İspanyol futbolcu, menajerleri aracılığıyla yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. İspanyol basını, Juan Mata ve Manchester United cephesinin, yeni sözleşme için ortak noktada buluştuğunu duyurdu.

Juan Mata ile Manchester United arasındaki anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtilirken, yıldız futbolcunun kariyerini İngiliz ekibinde noktalayacağı vurgulandı.

Öte yandan Juan Mata'nın Manchester United'da vergilerin ardından 5 milyon euro net maaş kazanacağı öne sürüldü. Bu rakamın eski maaşından farklı olmadığının altı çizildi.

Geride kalan sezon Manchester United'da 32 maça çıkan Juan Mata 6 gol atarken, 4 de asist yaptı.

(Sporx)