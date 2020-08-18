Jose Sosa Fenerbahçe'de! Alacağı ücret belli oldu
Kaynak: IHA
Fenerbahçe Spor Kulübü, Trabzonspor ile sözleşmesi biten Arjantinli millî futbolcu Jose Sosa ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli takımla 2 yıllık sözleşme imzalayan Sosa'nın maaşı belli oldu. İşte detayları...
Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Jose Sosa ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu Jose Ernesto Sosa ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Sosa Fenerbahçe’den yıllık 1.5 milyon Euro maaş ve imza parası alacak. 35 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde takımın kamp yapacağı Topuk Yaylası Tesisleri’ne katılması bekleniyor.