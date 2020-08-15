15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:22:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:22:00
Jan Vertonghen Benfica yolcusu
Kaynak: AA
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Portekiz ekiplerinden Benfica, 33 yaşındaki Belçikalı savunma oyuncusu Jan Vertonghen'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi bittikten sonra İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrılan 33 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
2012 yılından bu yana Tottenham forması giyen Vertonghen, başkent temsilcisiyle tüm kulvarlarda 315 maça çıktı ve 12 gol attı.
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