İzmir'de beraberlik
Kaynak: AA
Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile MKE Ankaragücü 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile MKE Ankaragücü 2-2 berabere kaldı.
7. dakikada Berkan Emir'in pasıyla kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda topla buluşan Mossoro'nun şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
17. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sağ kanatta topa hareketlenen Orgill, Titi'nin müdahale edemediği meşin yuvarlakla ceza sahasına girdikten sonra Atınç'a rağmen yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
23. dakikada Kitsiou ile Titi'nin ikili mücadelesinde Göztepeli futbolcunun yerde kalmasının ardından hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi. 26. dakikada atışı kullanan Wilczek takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.
37. dakikada Kitisou'nun sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
45+2. dakikada Göztepe öne geçti. Hızlı gelişen Göztepe atağında Mossoro'nun ortasında Soner Aydoğdu'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1.
78. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Scarione'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
90+2. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Scarione'nin şutunda kaleci Göktuğ kaleye giden topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.