İtalyan devi Roma Karius'la ilgileniyor

ALMAN model Sophia Thomalla, Beşiktaş’ta forma giyen erkek arkadaşı Loris Karius için yerleştiği İstanbul’a hayran kaldı. Alman basınına konuşan Sophia, “Loris, maçlar ve antrenmanlar sebebiyle Almanya’ya zor gelebilir. Bu yüzden ben İstanbul’a yerleşme kararı aldım. Boğaz manzarası gerçekten muhteşem. Karius’un Beşiktaş’la 1 yıl daha mukavelesi bulunuyor. Önümüzdeki yıl da Türkiye’de kalmaya devam edeceğim” diye konuştu.

TÜRKİYE ÇOK GÜZEL ÜLKE

Sophia, “İçinde bulunduğumuz yaz aylarında Türkçe dersleri almaya başlamak istiyorum. Artık yarı Türk sayılırım. Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke. Yemekler de harika. İstanbul’da gezilip görülecek ve vakit geçirilecek yerlerin sayısı fazla. Bu sebeple sıkılmıyorum. Karius’un Beşiktaş’la sözleşmesini tamamlamasının ardından ne yaparız bilmiyorum. Bu sorunun yanıtını önümüzdeki yıl alacağız” yorumunda bulundu.

ROMA KANCASI

DIŞ basında yer alan haberlere göre; İtalya’nın Roma Kulübü, Liverpool’un Beşiktaş’a kiraladığı kaleci Karius’la ilgileniyor. Kartal’la 1 sene daha mukavelesi bulunan fi le bekçisiyle ilgili önümüzdeki hafta pazarlıkların başlaması bekleniyor.

(Aksam)