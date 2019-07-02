  • Bist 100
    100.159
  • Dolar
    5,6484
  • Euro
    6,3891
  • Altın
    252,6772
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
tekirdağ'da bahçedeki duvardan düşen bebek hayatını kaybetti tekirdağ'da bahçedeki duvardan düşen bebek hayatını kaybetti
FETÖ itirafçısı üsteğmen 'etkin pişmanlık' indirimiyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı FETÖ itirafçısı üsteğmen 'etkin pişmanlık' indirimiyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'da
Tuzla'da fabrika yangını Tuzla'da fabrika yangını
Mısır ve Fransa Akdenizde ortak askeri tatbikata başladı Mısır ve Fransa Akdenizde ortak askeri tatbikata başladı
Almanya'daki yangında 600 hektarlık ormanlık alan kül oldu Almanya'daki yangında 600 hektarlık ormanlık alan kül oldu
Bilim insanlarını bile şaşırttı: Yapay zeka, evrenimizin 3 boyutlu bir kopyasını oluşturdu Bilim insanlarını bile şaşırttı: Yapay zeka, evrenimizin 3 boyutlu bir kopyasını oluşturdu
Moody's'ten Brexit açıklaması: İngiltere kredi zorlukları ile karşı karşıya Moody's'ten Brexit açıklaması: İngiltere kredi zorlukları ile karşı karşıya
İtalyan basını Stefano Okaka'nın Galatasaray'a imza atacağını iddia etti İtalyan basını Stefano Okaka'nın Galatasaray'a imza atacağını iddia etti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İran'ın uranyum stok limitini aşması değerlendirmesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İran'ın uranyum stok limitini aşması değerlendirmesi
Sivasspor, Kayserispor'dan ayrılan Muammer Yıldırım'ı kadrosuna kattı Sivasspor, Kayserispor'dan ayrılan Muammer Yıldırım'ı kadrosuna kattı
İstanbul Opera Festivali'nde rekor seyirci hedefi İstanbul Opera Festivali'nde rekor seyirci hedefi
KKTC Başbakanı Tatar'dan Rumlara sert 'Maraş' çıkışı: Önerileri art niyetli, kabul edilemez KKTC Başbakanı Tatar'dan Rumlara sert 'Maraş' çıkışı: Önerileri art niyetli, kabul edilemez
Türkiye son 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç etti Türkiye son 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç etti
Gül Sunal: Kemal Sunal'ın arkasında hep halk oldu Gül Sunal: Kemal Sunal'ın arkasında hep halk oldu
Sevk tarihi nedir? Askerlik sevk tarihi 2019 başlangıç ve bitiş tarihi açıklandı mı? Sevk tarihi nedir? Askerlik sevk tarihi 2019 başlangıç ve bitiş tarihi açıklandı mı?
Sarıyer'de yunus polisi kaza yaptı Sarıyer'de yunus polisi kaza yaptı
Bilim insanlarını şok eden yolculuk: Tam 3 bin 500 km yol kat etti Bilim insanlarını şok eden yolculuk: Tam 3 bin 500 km yol kat etti
Türkiye'de sıcak hava dalgaları daha sık görülebilir Türkiye'de sıcak hava dalgaları daha sık görülebilir
Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi
Myanmar'da domuz gribi nedeniyle 21 kişi öldü Myanmar'da domuz gribi nedeniyle 21 kişi öldü
Edirne'nin Enez ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı Edirne'nin Enez ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı
"Bana neden hoş geldin demedin" diyen damat dehşeti yaşattı "Bana neden hoş geldin demedin" diyen damat dehşeti yaşattı
Fortune 500 tam liste! Fortune 500 Türkiye 2018 listesinde kimler var? Fortune 500 tam liste! Fortune 500 Türkiye 2018 listesinde kimler var?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Temmuz 2019 15:56 | Salı

İtalyan basını Stefano Okaka'nın Galatasaray'a imza atacağını iddia etti

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Watford'un gözden çıkardığı Stefano Okaka Galatasaray'a imza atacak.

TM Dijital Haber Merkezi

Bir yandan Diagne’yi satamaya çalışan Galatasaray diğer yandan Vedat Muric için girişimlerini hızlandırsa da İtalyan basınında çıkan haber sarı kırmızılı camianın yönünü bir anda değiştirdi.

OKAKA İTALYA'DAN İNGİLTERE'YE ORADAN GALATASARAY'A...

Geçtiğimiz sezon kümede kalabilmek için devre arasında transfer yatırımı yapan ve Watford’dan Okaka’yı kadrosuna katan Udinese’nin bu sezon forvet hattına Palermo forması giyen Nestorovski’yi alacağı belirtilirken, Serie A kulübünün Okaka’yı İngiltere’ye geri göndereceği, 29 yaşındaki oyuncunun Premier Lig’de kalmayıp Galatasaray’a imza atacağı iddia edildi.

16 MAÇTA 6 GOL ATINCA İŞLER DEĞİŞTİ

Ocak ayında Udinese’ye gelmesine rağmen 16 maçta 6 gol 1 asist yaparak İgor Tudor’a hayat veren Stefano Okaka sergilediği başarılı performansla Fatih Terim’in dikkatini çekerken, Nijerya asıllı futbolcunun kiralama bedelinin sadece 500 bin Euro olması Galatasaray’ı bu transferde bir hayli iştahlandırıyor. Daha önce de adı sık sık Süper Lig devleriyle anılan Okaka’nın İtalya’da kısa sürede Udinese’ye yaptığı katkı ayakta alkışlanırken, başarılı forvetin son iki haftada 4 gol atması takdir topladı.

JP Morgan'dan flaş Türkiye mesajı!
Saddam Hüseyin'in son sözleri neydi? Saddam'ı idam eden hakim konuştu!
Dolarda 5,20 seviyesi mümkün mü?
Alev Alatlı'dan çarpıcı 'Batı' eleştirisi: Beşerin en vahşi kabilesi dünyaya daha büyük zarar veremezdi
İstanbul'da feci kaza! Tünel adeta savaş alanına döndü
YSK’dan yeni karar! İllerin vekil sayısı değişti
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu bakın şimdi neler yapıyor
Memurun gözü haziran enflasyonunda
Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı!
Son dakika erken emeklilik için 3 fırsat! Yıpranma hakkı askerlik ve doğum borçlanması ile erken emekli nasıl olunur?
İşten çıkarılan eski CHP İlçe Başkanı açlık grevine başladı
Emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağ-Kurlu'nun zam oranı
Olan çocuklara oluyor! Şoke eden anlar! Yağmur Aşık sinir krizleri geçirdi
Suudi Arabistan'dan "İsrail" kararı!
Son noktayı koydu!
Bahçeli'den Davutoğlu'na sert çıkış: Sistem eleştirileri trajikomiktir
Survivor 2019 şampiyonu kim? Survivor Türkiye şampiyonu kim oldu?
İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı'ndan BAE'ye ziyaret
Son dakika... Türkiye'den BM'ye tepki
Dünya devi müjdeyi vermişti... Bir ilimiz daha talip oldu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ