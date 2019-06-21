21 Haziran 2019 08:00 | Cuma
İtalya'dan Peres iddiası
SAĞ bek transferi için arayışlarını sürdüren ve Arjantinli Leonel Di Placido'yla imza aşamasına gelen Beşiktaş ile ilgili İtalyan basınından gündem yaratan bir iddia geldi.
GÜNEŞ
Ülkede yayım yapan Il Messaggero gazetesi, Siyah-Beyazlılar'ın bonservisi Roma'nın elinde bulunan Bruno Peres'le yakından ilgilendiğini yazdı. Roma, geçen sezon Sao Paulo'ya kiraladığı 28 yaşındaki Sambacıyı uzun bir süredir satmayı planlıyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Adem Büyük adım adım Galatasaray'a
- Umut Meraş Beşiktaş'ta
- Trabzonspor, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile anlaştığını KAP'a bildirdi
- Cimbom'un Javier Hernandez ile görüştüğü iddia edilirken o ismin Vicor Guzman olduğu öğrenildi
- Galatasaray, Christian Luyindama'nın bonservisini aldı ve 4 yıllık sözleşme imzaladı