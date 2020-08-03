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03 Ağustos 2020 Pazartesi 00:54:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 00:54:00

İtalya Serie A'da küme düşen son takım Lecce oldu

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Serie A'da 2019-2020 sezonu 38. hafta maçlarıyla tamamlanırken, küme düşen son takım Lecce oldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) 2019-2020 sezonu 38. hafta maçlarıyla tamamlanırken, küme düşen son takım Lecce oldu.

Serie A'da sezon bugün oynanan 5 karşılaşmayla sona erdi.

Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Spal'ı deplasmanda 3-1 yenen Fiorentina, 3 puan alarak ligi 49 puanla 10. sırada tamamladı.

Orta sıralardaki iki ekibin mücadelesinde Bologna ve Torino 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla, Bologna 47 puanla 12. sırada, Torino ise 40 puanla 16. basamakta yer aldı.

Milli futbolcu Mert Müldür'ün 82. dakikasında oyuna dahil olduğu maçta Sassuolo, konuk ettiği Udinese'ye 1-0 yenildi. Sassuolo, 51 puanla 8. sırada kalırken, Udinese ise puanını 45 yaparak 13. basamağa çıktı.

Ligde kalma mücadelesi veren ekiplerden Genoa, Verona'yı 3-0 yenerek, puanını 39'a yükseltti ve 17. sıraya tutunarak, ligde kalmayı başardı.

Küme düşmemeye oynayan bir diğer takım Lecce ise konuk ettiği Parma'ya 4-3 mağlup olarak, 35 puanla 18. sırada kaldı ve Spal ile Brescia'nın ardından lige veda eden son takım oldu. Lecce, Spal ve Brescia, gelecek sezon ikinci lig Serie B'de mücadele edecek.

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