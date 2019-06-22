22 Haziran 2019 08:00 | Cumartesi
İtalya’dan yeni iddia: Jankto
ATİBA’nın alternatifini arayan Beşiktaş için İtalya’dan iddialar gelmeye devam ediyor.
GÜNEŞ
■ Tutto Mercato Web adlı internet sitesi Kartal'ın Sampdoria'da forma giyen 23 yaşındaki Çek orta saha oyuncusu Jakub Jankto ile ilgilendiğini öne sürdü. Haberde, Sampdoria’nın geçtiğimiz yaz Udinese'den kiralayıp satın alma opsiyonunu kullandığı oyuncuyu satmayı planladığı belirtildi. Jankto, geçen sezon 28 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
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