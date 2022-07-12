İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi
Kaynak: Star Gazetesi
Yusuf Yazıcı için Premier Lig takımı Fulham devreye girdi. İngiliz ekibinin Yusuf Yazıcı için Lille ile yaptığı görüşmelerinin sürdüğü ileri sürüldü ve milli oyuncunun menajeri de yapılan görüşmeleri doğruladı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da geçiren ve Lille'e geri dönen Yusuf Yazıcı'ya Fulham talip oldu. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci de pazarlıkların devam ettiğini açıkladı.
YUSUF YAZICI'YA FULHAM TALİP OLDU
İngiltere basınında yer alan habere göre; Yusuf Yazıcı için Premier Lig ekiplerinden Fulham, milli oyuncu için Lille ile olan pazarlıklarda sona yaklaştı. Fulham'ın yanı sıra Nottingham Forest da Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.
MENAJERİ AÇIKLADI
Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci transfer hakkında, "Fulham ve Nottingham Forest oyuncumuzla ilgileniyor. Kulüpler de şu anda pazarlık halinde." ifadelerini kullandı.
YUSUF YAZICI'NIN RUSYA KARNESİ
Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği CSKA Moskova'da 12 resmi maçta toplam 963 dakika süre aldı. 25 yaşındaki milli yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistle skora katkıda bulundu.