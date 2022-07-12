İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da geçiren ve Lille'e geri dönen Yusuf Yazıcı'ya Fulham talip oldu. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci de pazarlıkların devam ettiğini açıkladı.

YUSUF YAZICI'YA FULHAM TALİP OLDU

İngiltere basınında yer alan habere göre; Yusuf Yazıcı için Premier Lig ekiplerinden Fulham, milli oyuncu için Lille ile olan pazarlıklarda sona yaklaştı. Fulham'ın yanı sıra Nottingham Forest da Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.

MENAJERİ AÇIKLADI

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci transfer hakkında, "Fulham ve Nottingham Forest oyuncumuzla ilgileniyor. Kulüpler de şu anda pazarlık halinde." ifadelerini kullandı.

YUSUF YAZICI'NIN RUSYA KARNESİ

Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği CSKA Moskova'da 12 resmi maçta toplam 963 dakika süre aldı. 25 yaşındaki milli yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistle skora katkıda bulundu.