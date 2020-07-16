İşte sarı-lacivertlilerin yeni transferi! Fenerbahçe'den resmi teklif

Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde sol beke Kolarov'u almak için büyük uğraş sarf eden ancak başarılı olamayan Fenerbahçe, daha sonra bir başka yıldız Ricardo Rodriguez için girişimde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.

Hasan Ali'nin sakatlığı ve bu bölgeye transfer yapılamaması nedeniyle sol bekten bir türlü verim alamayan sarı-lacivertli kulübün gündemine Beşiktaşlı Caner Erkin'in yanı sıra Trabzonspor'un golcü savunma oyuncusu Filip Novak da gelmişti.

Skorer'den Tuncay Hoş'un haberine göre; 'Sportif Direktör' olması beklenen Emre Belözoğlu'nun önderliğinde yeniden yapılanacak Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Oussama Haddadi için resmi girişimde bulundu.



Bonservisi Suudi Arabistan'ın Al Ettifaq (El İttifak) takımında bulunan Tunuslu sol bek, Ocak ayı transfer döneminde Kasımpaşa tarafından kiralamıştı.

Süper Lig'de 14 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, Kayserispor maçında 2, Ankaragücü, Denizlispor ve Göztepe müsabakalarında ise 1'er olmak üzere toplam 5 asiste imza attı.

Fenerbahçe'nin Haddadi'nin kulübüyle görüşmelere başladığı ve Suudi Arabistan ekibine resmi teklif sunduğu öğrenildi.

Bilindiği üzere Fenerbahçe yönetimi bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan ile anlaşma sağlamıştı.