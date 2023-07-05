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05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:09:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:09:00

İspanya'da Arda Güler spor basınının manşetlerinde yer alıyor

Kaynak: AA

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İspanya'nın iki büyük kulübü Real Madrid veya Barcelona'ya transfer olacağı iddia edilen milli futbolcu Arda Güler, İspanyol spor basınında bugün manşetlere çıktı.

Marca, "Madrid, Güler'i Barcelona'nın elinden alıyor", Sport "Madrid'den Güler için büyük teklif", As "Güler Madrid'i seçiyor" ve El Mundo Deportivo "Arda Güler için onu Real Madrid'e yaklaştıran beyaz saldırı" ifadelerini manşetine çıkardı.

İspanyol gazeteleri "Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki incisi, bonservis bedelinden biraz fazlasıyla 20 milyon avroya Real Madrid'e gelmek üzere. Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez, dün akşam Türk futbolcuya Barça'dan çok daha yüksek bir teklif götürdü. Fenerbahçe ve Arda Güler'den bugün onay gelmesini bekliyor. Transferi sonlanmaya yakın." diye yazdı.

Genç futbolcu Arda'nın büyük bir yetenek olduğunu vurgulayan gazeteler, Türk futbolcunun Barcelona, Sevilla ve Milan'dan gelen teklifleri geri çevirerek Real Madrid'i seçtiğini ancak 1 sezon başka bir takımda kiralık oynaması seçeneğinin halen masada olduğunu ileri sürdü.

Etiketler : arda güler ispanya real madrid
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