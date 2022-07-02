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02 Temmuz 2022 Cumartesi 19:12:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2022 Cumartesi 19:12:00

İrem Korkmaz, Avrupa Açık Kupası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu

Kaynak: AA

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Milli judocu İrem Korkmaz, Romanya'da düzenlenen Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 57 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentinde düzenlenen organizasyonda, 33 ülkeden 62 kadın ve 150 erkek judocu mücadele ediyor.

Organizasyonda kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan milli judocu İrem Korkmaz, finalde Polonyalı Anna Dabrowska'ya yenilerek ikincilik kürsüsüne çıktı ve gümüş madalyayı boynuna taktı.

Etiketler : Judo Federasyonu türkiye İrem Korkmaz
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