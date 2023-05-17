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17 Mayıs 2023 Çarşamba 00:55:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 00:55:00

Inter İstanbul biletini kaptı

Kaynak: AA

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter, ilk maçta 2-0 yendiği Milan'ı rövanşta da 1-0 mağlup ederek, İstanbul'da oynanacak finale gitmeye hak kazandı.

Devler Ligi'nde ilk finalist, Inter-Milan mücadelesinden sonra belli oldu.

Inter'in ev sahipliğinde oynanan Milano derbisinin ilk yarısından gol gelmedi. Lautaro Martinez, 74. dakikada Inter'i 1-0 öne geçirdi.

Kalan sürede skor değişmedi ve rakibini 1-0 yenen Inter, adını finale yezdırdı. Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, dev mücadelede 90 dakika görev yaptı.

Milan'ın ev sahipliğinde oynanan ilk maçı da Simone Inzaghi'nin Inter'i 2-0 kazanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Etiketler : inter UEFA Şampiyonlar Ligi İstanbul bileti
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