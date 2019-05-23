İlk görüşme olumlu! Charles Kabore atağı

Süper Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi trenini son haftalarda kaçıran Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda büyük revizyon kapıda... Şenol Güneş'in A Milli Takım'a gidecek olmasından dolayı, teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, transfer konusunda ise düğmeye erken bastı.

Trabzonspor maçında forma giyen ve sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayan Atiba ile devam edecek olan siyah-beyazlılar, İngiltere'den talipleri olan Gary Medel'i ise satış listesine koyacak. 36 yaşındaki Atiba'nın uzun periyotta aksama ihtimalini de göz önünde bulunduran transfer komitesi, aradığı ön liberoyu ise Rusya'da buldu.

Rusya Ligi ekiplerinden Krasnodar forması giyen Charles Kabore'yi bir süredir takip eden kurmaylar, takımıyla sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 31 yaşındaki futbolcu için temaslarını sıklaştırdı. Devre arasında da gündeme gelen tecrübeli futbolcuyu, kulübü bırakmamıştı. Kabore'yi uygun bir imza parasıyla kadroya dahil etmek isteyen Beşiktaş'ın Burkina Fasolu futbolcudan ilk görüşmelerde olumlu yanıt aldığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın devre arasındaki transfer hedefi Kabore için yaptığı teklifi menajeri Dmitry Selyuk böyle açıklamıştı; "Kabore kulübünün maaşında indirim yaparak önerdiği yeni sözleşmeyi reddetti. Takımın en önemli isimlerinden biri ve en azından aynı seviyede maaşı hak ediyordu. Kulüp ayrıca devre arasında Beşiktaş'ın yaptığı 1 milyon euroluk teklifi de kabul etmedi. Şimdi de bizim şartlarımızı uygun görmüyorlar. Bana göre, kulüp kesinlikle kötülük yapıyor"

(HT)