Hugo Rodallega'dan transfer açıklaması: Arjantin ve İspanya'dan da teklifler var
Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega, transfer teklifleri aldığını açıklarken, bordo-mavili takımda kalma ihtimalinin de olduğunu belirtti.
Trabzonspor'la sözleşmesi biten ve yönetimin yeni mukavele önerdiği Hugo Rodallega, geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.
33 yaşındaki golcü, "Trabzonspor benimle 1 yıl daha devam etmek istiyor. Arjantin ve İspanya'dan da teklifler var" dedi.
Hugo Rodallega, kararını kısa süre içinde vereceğini söylerken, Kolombiyalı'nın Trabzonspor'da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Bordo-mavili takımın dördüncülüğünde büyük pay sahibi olan Hugo Rodallega, Süper Lig'in en iyi golcüleri arasında yer aldı. Kolombiyalı futbolcu geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'de 33, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta forma şansı buldu. 34 yaşındaki forvet, söz konusu müsabakalarda 16 kez rakip fileleri havalandırırken, arkadaşlarına 2 de gol pası verdi.
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