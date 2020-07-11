  • BIST
    114809
  • Dolar
    6,8627
  • Euro
    7,7740
  • Altın
    396,9590
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Koronavirüs hastalarını getiren ambulans uçak Atatürk Havalimanı'na indi
Kanadı kırık arı şahini tedaviye alındı
Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı sosyal medyayı salladı! İçimizdeki Bizanslılar yakınca lince baş ...
Türkiye ve çevresi 24 bin kez sallandı
Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için uyarı
Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelisi Muhammed Bin Selman
Tarihi Ayasoyfa Camii kararı sonrası Yunan Başbakan'dan küstah sözler
Çavuşoğlu: Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümünde Boşnak kardeşlerimizin yanındayız
Tarihin akışını değiştiren salgınlar
Salgından etkilenen 1.750 kadına 1 milyon 250 bin liralık mikro kredi desteği
Güneyin turunçgil üretim merkezlerinden ekonomiye önemli katkı
Dehşete düşüren rapor: Müslümanlara koronavirüs bulaştırmak için harekete geçtiler
Gökyüzündeki insansız hava ordumuza talep var
Darbeci Hafter için çember daralıyor! Savaş suçları incelenecek
Adil Öksüz'e yakın isimlerin mesleğe iade talepleri reddedildi
25 yıldır dinmeyen acı!
Bakan Kurum açıkladı! "Bugün temellerini atıyoruz"
Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Kluge dünyaya bu sözlerle ilan etti: Türkiye başardı
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! "Bugün en az 1000 kişi yakalanacak!"
Haşhaş hasadı başladı
Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu
PKK'ya üst düzey darbe! Gri listeye bir çizik daha
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu boğularak öldürüldü
Emekli öğretmenin ejder meyvesi merakı kazanca dönüştü
11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:46:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:46:00

Hatayspor, Süper Lig'e çok yakın

ABONE OL

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, yarın konuk olacağı Adanaspor'u yenmesi halinde diğer maçların sonucuna bakılmaksızın Süper Lig'e çıkacak.

İlk 2 takımın direkt Süper Lig'e yükseleceği, takip eden 4 ekibin play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de 7 takım Süper Lig iddiasını sürdürüyor. Bugünkü Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor müsabakası dışında tüm karşılaşmalar yarın saat 17.30'da başlayacak.

Son 2 haftaya 60 puanla lider giren Hatayspor'un, yarın konuk olacağı ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e çıkacak.

Bunun gerçekleşmesi halinde teknik direktör Mehmet Altıparmak TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim olacak. Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

Ligde 2. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off iddiasını sürdüren Altay'a konuk olacak. Erzurum temsilcisinin Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilmesi için rakibini yenip takipçileri Adana Demirspor ve Bursaspor'un mağlup olması gerekiyor.

DÜŞME HATTI

Adanaspor ve Eskişehirspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği TFF 1. Lig'de Osmanlıspor, Boluspor veya Altınordu'dan biri daha lige veda edecek. Osmanlıspor'un 27 puanla düşme hattında bulunduğu ligde 30 puanlı Boluspor'un yanı sıra az da olsa 33 puanlı Altınordu'nun küme düşme ihtimali bulunuyor.

Osmanlıspor'un İstanbulspor'a konuk olacağı 33. haftada Boluspor ise play-off mücadelesini sürdüren Akhisarspor'u konuk edecek. Altınordu ise ligde bir iddiası kalmayan ve teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayıran Giresunspor'u ağırlayacak.

YARININ PROGRAMI

TFF 1. Lig'in 33. haftasında yarın saat 17.30'da başlayacak maçlar şöyle:

17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)

17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)

17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)

17.30 Adanaspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER