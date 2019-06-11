'Hasan Ali Kaldırım hak ettiği yerde olamamış bir oyuncu'

EURO 2020 grup maçlarını yorumlayan Leicester teknik direktörü Brendan Rodgers'tan da Hasan Ali'ye övgü geldi.

Rodgers, bir TV'de Türkiye - Fransa maçı özeti sırasında Hasan Ali'nin performansı için "Benim için sürpriz değildi. Hak ettiği yerde olamamış bir oyuncu. Premier Lig'de olsaydı, dünyanın en iyileri arasında kendisinden bahsediyor olurduk" sözlerini kullandı.

Hasan Ali Kaldırım bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 41 müsabakada 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.

(Fotomac)