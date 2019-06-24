Harun Tekin ve Volkan Demirel'in kötü performansı sonrası Fenerbahçe'de ilk hedef Asmir Begovic

Geçtiğimiz sezon taraftarlarına tam bir hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon takımını güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı. Sportif direktörü Damien Comolli ve teknik direktörü Ersun Yanal'ın onayı ile hamlelerini yapmak isteyen sarı kanaryalar, UEFA'nın olası ceza durumunu da hesaba katıyor.

Bir yandan UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) ile ilgili vereceği kararı bekleyen sarı lacivertliler, bir taraftan da transfer harekatına devam ediyor. Transferde çok dikkatli hareket eden yönetim yapılacak transferlerde hata yapmak istemiyor.

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, kaleye de yeni bir isim transfer etmeyi düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde Ankaragücü'nde ve Ümit Milli Takım'da forma giyen 21 yaşındaki geçn eldiven Altay Bayındır'ı kadrosuna katacağı söylenen sarı-lacivertliler için şimdide Ada ekiplerinden Bournemouth'tan bir isim gündeme geldi.

Volkan Demirel'in eski günlerini aratması sonucu Harun Tekin'i transfer eden Fenerbahçe, 30 yaşındaki kaleciden de istediği verimi alamamıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler için bir kaleci iddiası da İngiliz Daily Star'dan geldi.

Gazete, sarı-lacivertlilerin Bournemouth forması giyen Asmir Begovic'in peşinde olduğunu yazdı. Türkiye'deki kaynaklar da Kanarya'nın tecrübeli file bekçisinin fiyatını sorduğunu belirtiyor.

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