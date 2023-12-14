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14 Aralık 2023 Perşembe 18:07:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 18:07:00

Hakeme saldırı iddianamesi hazırlandı

Kaynak: AA

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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Meler "müşteki" olarak gösterilirken, Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelilerden Koca hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

Şüphelilerden Çelikkaya ve Şahin hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası istendi.

Can hakkında ise "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

TÜM ŞÜPHELİLER HAKKINDA SEYİRDEN MEN YASAĞI TALEBİ

İddianamede, şüphelilerden Faruk Koca'nın MKE Ankaragücü takımının başkanı, Osman Erkam Can'ın profesyonel takım sorumlusu olduğu, Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya'nın ise söz konusu müsabakada VIP tribününde seyirci olarak bulundukları anlatıldı.

Meler'in müsabakanın son düdüğünü çaldıktan sonra hakemlerin sahadan güvenlik eşliğinde ayrılmak üzere sahanın orta alanında toplandıkları ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Bu sırada hakemlerin bulundukları yere tribünden inerek gelen şüpheli Koca'nın, Meler'in sol göz alt tarafına denk gelecek şekilde sağ el yumruğu ile vurduğu, bu darbe üzerine Meler'in yere düştüğü ve kargaşa çıktığı, kargaşa devam ederken yine tribünden inerek buraya gelen diğer şüpheliler Şahin ve Çelikkaya'nın, o sırada yerde bulunan Meler'in çeşitli yerlerine birden fazla kez tekme ile vurarak darp ettikleri anlaşılmıştır.

Yine kargaşa esnasında Meler'in ayağa kaldırıldığı ve etrafının kalabalık olduğu sırada olay yerine gelen şüpheli Can'ın kalabalığın arasından Meler'e yönelik tekme salladığı ancak isabet ettiremediği, sonrasında araya giren güvenlik güçlerinin müdahalesi ile saldırının sonlandırıldığı ve müsabaka alanının tahliye edildiği tespit edilmiştir."

İddianamede, tüm şüpheliler hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı talep edildi.

İddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Etiketler : Ankaragücü Hakem saldırısı Faruk Kocan
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