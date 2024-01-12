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12 Ocak 2024 Cuma 12:28:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 12:28:00

Hakem Halil Umut Meler yeniden sahalara dönüyor

Kaynak: AA

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğramasının ardından 1 aylık ara sonrası İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor maçıyla yeniden sahalara dönecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Halil Umut Meler, Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü İstanbulspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak müsabakada görevlendirildi.

Meler, 11 Aralık'ta MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 15. hafta müsabakasının ardından, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saha içinde saldırısına uğramış ve 2 gün hastanede kalmıştı.

Ülkede infial uyandıran bu saldırının ardından ligde 16. hafta müsabakaları ertelenirken, Faruk Koca tutuklanmış ve sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Etiketler : hakem halil umut meler süper lig
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