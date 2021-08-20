Milan'dan İnter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu gündem oldu

İtalya Serie A'da Milan'dan ayrılarak Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu takım içinde krize neden oldu. Inter'in Hırvat futbolcusu Marcelo Brozovic İtalyan kulüp ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesine uygun olarak sezon başına 5 milyon euro ile girmek istediğini belirtti. Mevcut anlaşmanın 2022'de sona erecek olması Inter'i sözleşme görüşmelerinde zor duruma soktu. Takım içerisindeki maaş dengesizliği krize yol açarken Brozovic'in sözleşmesi bir sonraki sezon sona eriyor.

Inter ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Hakan Çalhanoğlu yıllık 5 milyon euro karşılığında imza atmıştı.