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20 Ağustos 2021 Cuma 21:38:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 21:55:00

Milan'dan İnter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu gündem oldu

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Milan'dan ayrılarak Inter'e transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun aldığı maaş takım içerisinde gündem oldu. Inter'in Hırvat futbolcusu Marcelo Brozovic İtalyan kulüp ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde Hakan Çalhanoğlu'nun ücretini istedi.

İtalya Serie A'da Milan'dan ayrılarak Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu takım içinde krize neden oldu. Inter'in Hırvat futbolcusu Marcelo Brozovic İtalyan kulüp ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesine uygun olarak sezon başına 5 milyon euro ile girmek istediğini belirtti. Mevcut anlaşmanın 2022'de sona erecek olması Inter'i sözleşme görüşmelerinde zor duruma soktu. Takım içerisindeki maaş dengesizliği krize yol açarken Brozovic'in sözleşmesi bir sonraki sezon sona eriyor.

Inter ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Hakan Çalhanoğlu yıllık 5 milyon euro karşılığında imza atmıştı.

Etiketler : hakan çalhanoğlu italya inter
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