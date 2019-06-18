Gudelj kapışması

GÜNEŞ

TÜRKİYE’DE yaz transfer döneminin resmen başlamasının ardından Portekiz basını, ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili gündem yaratan bir iddia ortaya attı. İki kulübün, Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'nin formasını giyen Nemanja Gudelj ile ilgilendiği öne sürüldü. Portekiz basınından O Jogo gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre iki kulüp, Sırp ön libero Nemanja Gudelj için karşı karşıya geldi.

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■ HABERDE, 27 yaşındaki Sırp ön liberoyu geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynatan Sporting Lizbon'un oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği ancak Fenerbahçe, Galatasaray, Newcastle United ve Real Betis karşısında şansının çok az olduğu ifade edildi. Guangzhou ile olan sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Gudelj'in, kulübünden bedelsiz olarak 6 ay önce ayrılmak için izin aldığı öğrenildi. Oyuncunun piyasa değeri şu an 6,5 milyon euro.