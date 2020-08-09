  • BIST
    1060.59
  • Dolar
    7,2916
  • Euro
    8,5355
  • Altın
    477,1490
İstanbul
23 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kuru meyve ihracatçılarından Bakan Pakdemirli'ye tarım ilacı teşekkürü
Nijerya'da valilerden hükümete Boko Haram çağrısı
Suudi Arabistan'dan Trump'a 'Katar'ı işgal edelim' teklifi!
Belediye başkanının dikkati yavru kediyi hayatta tuttu
"İğrenç hakaretleri, ifade özgürlüğü diye pazarlayamazsınız"
Komşuda Türkiye hasreti: Bir an evvel gelmek istiyorlar
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Putin'den gerçekleri özetleyen bir mektup aldık
Umman'daki yeni yönetim Türkiye ile daha fazla yakınlaşmaya yöneliyor
Bakan Koca: Profilinizden bir mesaj verin
Bakan Akar sınırın sıfır noktasında!
Konya'da doğalgaz faciası! Ekipler intikal ediyor
Kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi Sivas'ta toprağa verildi
Soygun girişiminde bacağından vuruldu! Mahkemede suç ortağını savundu
Kasımpaşa Mehmet Altıparmak ile anlaştı
Suç örgütü lideri Necati Arabacı Çeşme'de yakalandı
Kitap okuyana çay bedava
Van'da PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
İş yerine giren hırsız 25 bin TL çalarken görüntülendi
Iğdır'da askeri araç devrildi!
Pakistan'da sel felaketi: 57 ölü
Gazze'den Lübnan'a destek: Filistin ve Lübnan'ın yaraları bir, kaderi bir
Göztepe'den Elia atağı!
İran'da son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti
MotoGP'de koronavirüs şoku!
09 Ağustos 2020 Pazar 13:58:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 13:58:00

Göztepe'den Elia atağı!

ABONE OL

Göztepe, Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Eljero Elia'yı transfer etmek için harekete geçti.

Transfer listesinde İsveçli golcü Muammer Tankovic, Polonyalı forvet Lukasz Teodorczyk, İspanyol kaleci Fabri ve Danimarkalı sol bek Mikkel Kirkeskov'u bulunduran Süper Lig ekibi Göztepe, gözünü şampiyon Medipol Başakşehir'e çevirdi. Geçen sezon İstanbul ekibinden Napoleoni, Soner ve Mossoro'yu kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılıların Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia'yı istediği bildirildi. Başakşehir'le sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncuyla temaslara başlayan Göztepe'nin transferde çok istekli olduğu ifade edildi.

Kanat oyuncusu Serdar Gürler'in de takımdan ayrılmasıyla o bölgeye mutlaka takviye yapacak Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut'un Elia'yı kadrosunda görmek istediği dile getirildi. Başakşehir'de 3 sezondur forma giyen Hollandalı, toplam 68 karşılaşmada oynayıp 9 kez fileleri havalandırdı. Başakşehir'de şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli futbolcu bu sezon 23 müsabakada top koşturdu ve 4 kez fileleri havalandırdı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER