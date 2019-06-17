Göztepe'den Artur Sobiech sürprizi
Demba Ba, Jahovic ve Umut Nayır ile görüşen Sarı-Kırmızılılar, Polonyalı santrfor Artur Sobiech’le pazarlıklara başladı. İzmir temsilcisi 4 golcüden 2’sini almak istiyor.
TAKIMI değiştirmeye karar veren geçen sezon golcü sıkıntısı çeken Göztepe, önce bu sorunu çözmeye çalışıyor. Başakşehirli Demba Ba, Konyasporlu Jahovic ve Beşiktaşlı Umut Nayır ile görüşmeleri sürdüren Sarı-Kırmızılılar bonservisi elinde olan geçen sezon Lechia Gdansk’ta top koşturan Artur Sobiech’le pazarlıklara başladı. Polonyalı santrforun Göztepe’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılar’ın bu oyuncunun kulübünden fiyat istediği öğrenildi. Sağ ayaklı olan 1.85 metre boyundaki Sobiech, 30 resmi maçta rakip filelere 10 gol bırakırken, 5 de asist yaptı. Göz-Göz 4 golcüden 2’sini almayı planlıyor.
(Star)
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