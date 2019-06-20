Göztepe, Hatayspor'dan Murat Paluli'yi kadrosuna dahil etti

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Murat Paluli ile 2 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Altyapıda Kazım Karabekir Sanayispor ve Medipol Başakşehir'de oynadıktan sonra Körfez İskenderunspor'da profesyonel olan 24 yaşındaki sağ kanat savunma oyuncusu Murat Paluli, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hatayspor formaları da giydi.

Murat Paluli, sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki ilk transferi oldu.(AA)