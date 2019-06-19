Göztepe gideceklere yoğunlaştı

Kadroya girememelerine rağmen sarı-kırmızılı kulübe büyük maddi yük getiren Ghilas, Borges, Ngando ve Grillo'yu mutlaka elden çıkarmak isteyen yönetim gelen teklifleri titizlikle değerlendirmeye başladı. Göztepe'de hiçbir Süper Lig maçına çıkmayan Arjantinli savunmacı Grillo için ülkesinin takımlarından gelen transfer önerileri yönetimi umutlandırdı.

GÖRÜŞME YAPACAKLAR

Göztepe ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunan Grillo'nun da Türkiye'den ayrılmaya sıcak bakması Göztepe'nin elini rahatlattı. Yine Göztepe ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha Axel Ngando'nun da birçok talibinin olduğu ifade edilirken, Göztepe'nin en büyük sorunu golcü Ghilas ve orta saha Borges'te yaşayacağı vurgulandı. Kulüpten aldıkları garanti ücretler oldukça yüksek olan iki oyuncuya şu ana kadar hiçbir teklif gelmedi. Özellikle Ghilas'tan kesinlikle faydalanmayı düşünmeyen İzmir ekibinin, Cezayirli'nin menajeriyle bir araya gelip yolları en az kayıpla ayırmaya planladığı dile getirildi.

4 YABANCI YOLCU

Borges'in de yeni sezon planlarında yer almadığı ileri sürülürken, Kosta Rikalı oyuncuyla da bir görüşme yapılacağı kaydedildi. Ghilas'in Göztepe ile 1 yıl daha mukavelesi bulunurken, Borges 2021 yılına kadar Göztepe'nin oyuncusu durumunda. Göztepe sözleşmeleri biten diğer yabancı oyuncuları Kadu, Gouffran, Traore ve Agbenyenu ile vedalaşacak. Bu 4 yabancı oyuncusuyla kesin yolları ayıracak Göztepe'nin bütçesi de bir nebze olsun rahatlayacak. Göztepe sözleşmesi son bulan sol beki Berkan Emir'le ise nikah tazeleyecek. Berkan, teknik direktör Tamer Tuna'nın isteği ile yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı terletecek. (DHA)