Göksel Gümüşdağ: Abdullah Avcı meselesini Cuma günü konuşacağız

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilgili ses getirecek bir açıklamada bulundu. Son dakika haberine göre; Gümüşdağ, "Abdullah Avcı şu anda takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecek ama ayrılmak gibi bir isteği varsa cuma günü maçtan sonra konuşuruz." dedi.

"ADAY DEĞİLİM"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ile ilgili de konuşan Gümüşdağ, adaylık gibi bir düşüncesinin olmadığını kaydetti.

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