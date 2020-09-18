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18 Eylül 2020 Cuma 20:30:00 - Güncelleme:18 Eylül 2020 Cuma 20:30:00

Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta

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Siyah-beyazlılar, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Gökhan Töre'yi renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2013-19 yılları arasında da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır. 2015-16 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan Töre'ye 'yuvana hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun lisansını da çıkardı.

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