Brezilyalı futbolcu Giuliano, eski takımı Fenerbahçe'ye dönmek için can atıyor. Başarılı futbolcu, bonservisini eline alır almaz Sarı-Lacivertlilerden somut bir hamle bekleniyor.



Yeni transferler için gerekli evrakları dün Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderen Fenerbahçe forvet arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler Nikola Kalinic ve Eran Zahavi transferinden çekildikten sonra eski oyuncusu Giuliano'dan gelen haberle harekete geçti. Brezilyalı yıldızın Al Nassr'dan bonservisini almak için görüştüğü ve her an fesih haberinin gelebileceği öğrenildi. Bunun üzerine Fenerli kurmaylar Giuliano'nun menajeri ile temasa geçtiler.

ÇUBUKLUYU GİYMEK İSTİYOR

Giuliano bonservisini eline alır almaz Feerbahçe'den somut bir adım gelmesi bekleniyor. Brezilyalı yıldızın da yeniden çubuklu formayı giymeye istekli olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un da kadrosunda görmeyi fazlasıyla arzuladığı Giuliano'nun transferinin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe bir pivot santrfor daha alacak.