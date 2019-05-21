21 Mayıs 2019 17:07 | Salı
Giroud 1 yıl daha Chelsea'de
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Fransız golcü Giroud'un sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Fransız futbolcu Olivier Giroud'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı.
Chelsea Kulübü, 32 yaşındaki forvet Giroud'nun sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Giroud, Ocak 2018'de transfer olduğu Chelsea'de şu ana kadar 62 maça çıktı ve 17 gol attı.
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