  • BIST
    1149.48
  • Dolar
    7,7319
  • Euro
    9,0815
  • Altın
    471,1400
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan'dan işgalci Ermenistan'a ültimatom! "Misliyle karşılık veririz"
Rusya'da koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 1 milyon 185 bini aştı
Bayramov ile Amreyev telefonda görüştüler: Azerbaycan'a destek yinelendi
Havayolu şirketi erkek sanıp uçağa alınmayan Rus halterciden özür diledi
Azerbaycan ordusu, ele geçirilen Ermenistan'a ait araç ve teçhizatları paylaştı
Afganistan'da bombalı saldırılar: 9 ölü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın İtalya'ya gidiyor
Uzay İstasyonu'ndaki sızıntısının kaynağı Rusya çıktı
Saakaşvili'den, Azerbaycan'a destek! Ermenistan çılgına döndü
Genoa'da koronavirüs vaka sayısı 15'e çıktı
Soros'un uşağı Paşinyan köşeye sıkıştı! Güç dengesi Türkiye lehine bozuldu
Petrolün varil fiyatı 43 dolar sınırında
MSB: Terör örgütleri ile bağlantılı 12 şahıs yakalandı
Süperstar Ajda Pekkan'dan flaş Hakan Altun açıklaması: Ben bile inandım aşk yaşadığımıza
Evlenecek gençler istedi, aşiret takıya sınır getirdi
Estetik merkezindeki ölüm soruşturmasında çarpıcı detaylar
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı
Esra Erol'da programında koronavirüs şoku! Komşusundan çocuk sahibi olan Esra Karakuş'un testi pozit ...
Suriye-Irak tezkeresi Meclis'te
NBA finalinde ilk maçın galibi Lakers
İnternetten etil alkol satışına yasak
Koronavirüste bağışıklık yüzde 2,5
BDDK'dan sahte internet siteleri uyarısı
Suç örgütü lideri Gürcistan'da sahte kimlikle yakalandı
01 Ekim 2020 Perşembe 11:58:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 11:58:00

Genoa'da koronavirüs vaka sayısı 15'e çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Serie A takımlarından Genoa'da, yeni tip Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı, bir futbolcunun daha eklenmesiyle 15'e yükseldi.

Genoa kulübünden yapılan açıklamada, son yapılan testler neticesinde Valon Behrami'de de Kovid-19’a rastlandığı bildirildi.

Böylece takımda Kovid-19 teşhisi konulan oyuncu sayısı 11’e yükselirken, 4 kişinin de teknik heyetten olduğu belirtildi.

Diğer oyuncuların; Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta oldukları açıklandı.

Açıklamada, Kovid-19 tanısı konulan oyuncu ve personel için sağlık makamlarının öngördüğü prosedürün devreye alındığı ifade edildi.

Bu arada, Genoa ile geçen hafta sonu karşılaşan ve sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılan Napoli takımı ise önceki gün takım ve teknik heyete yapılan test sonuçlarının negatif olduğunu duyurdu. Napoli, oyuncuların perşembe öğleden sonra bir kez daha testten geçirileceğini belirtti.

Genoa’da bu kadar çok sayıda oyuncuya Kovid-19 tanısı konulması sonrasında İtalya’da Serie A’nın bir süre durması dahil pek çok seçenek tartışma konusu oldu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sandra Zampa bu koşullarda ligin durması gerektiğini belirtirken, Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'dan ise ligin topyekun durmasını gerektirecek bir durumun olmadığı çıkışı geldi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri ise bir radyo programında, "Saha içinde gol sevinçlerinde bir araya gelmek, sarılmak yasaklanmalı. Mesafe korunmalı. Eğer 1 pozitif vaka, 14’e çıktıysa bu virüsün yayıldığı ve mesafenin korunmadığı anlamına gelir." dedi.

Sileri, Genoa'nın rakibi Napoli'de başka pozitif vakalar olsaydı, ligin en az 7 gün süreyle durması gerekeceğini söyledi.

İtalya Serie A Lig Birliği yönetimi, Genoa takımındaki durum sonrası ligin gidişatını değerlendirmek üzere bugün olağanüstü toplandı. Birliğin toplantısı yarın gelecek yeni güncel bilgiler nedeniyle ertesi güne bırakıldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER