Gençlik ve Spor Bakanlığından 19 ile portatif yüzme havuzu

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 19 ilde inşa edilecek portatif yüzme havuzlarıyla gençlerin ücretsiz ve hijyenik şartlarda, uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersi almasına olanak sağlanacak.

Portatif yüzme havuzları, özellikle yaz aylarında hem serinlemek hem de sportif faaliyetlerin yapılması açısından büyük ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi de tüm Türkiye'de başarıyla devam ediyor. Yoğun ilgi gören projede öğrencilerin tamamına, insan sağlığına birçok faydası bulunan özellikle de gelişim çağındaki çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destek olan yüzme sporu öğretilerek sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi hedefleniyor. 81 ilde devam eden projede 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğretilmesi hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "19 ilde hayata geçireceğimiz portatif yüzme havuzlarımız hayırlı olsun. Halkın yüzmeye erişimi ve yeni sporcular yetişmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sporun tabana yayılması için erişebilir olması gerekiyor ve bizler de bu bilinçle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Portatif yüzme havuzları; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da inşa edilecek.