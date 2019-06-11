Bakan Kasapoğlu İzlandalı mevkidaşıyla görüştü

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Bpor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir ile A Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde görüştü.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı çirkin davranışın ardından programında olmamasına rağmen millilere destek vermek için bu ülkeye gitmişti.

AA

