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10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:46:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:46:00

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Milletimiz yağlı güreşi seviyor

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkler, bizler, er meydanının insanlarıyız. Milletimiz yağlı güreşi seviyor. Onlara sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarayiçi Er Meydanı'nda 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ödül töreni sonrası açıklamalarda bulundu.

Bak, gazetecilere yaptığı açıklamada, final güreşini kazanan Yusuf Can Zeybek'i ve rakibi İsmail Balaban'ı tebrik ettiğini söyledi.

Pehlivanların güzel bir güreş ortaya koyduklarını belirten Bak, "Yusuf Can oyunu çevirip galip geldi. İlk turdan itibaren güreşen bütün pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Bu meydanlardan çok ünlü güreşçiler geçti. Ahmet Taşçılar, Recep Karalar... Onlardan önce Ordulu Mustafalar, Karamürselli Aydın Demirler, efsane güreşçiler geçti. Burası tabii er meydanı. Bütün başpehlivanların kendini gösterdiği, o yılki en büyük pehlivanın ortaya çıktığı alan." diye konuştu.

Kırkpınar'a defalarca geldiğini ifade eden Bak, şunları kaydetti:

"Güzel bir gündü, tebrik ediyoruz. Ekranları başında izleyenlere de teşekkür ediyoruz. Pehlivanlarımıza dönüşte hayırlı yolculuklar diliyorum. Antalya bölgesi bu yıl biraz daha hazırlıklı gelmiş. Dolayısıyla onlar kemeri aldılar ve götürüyorlar ama geçici tabii. Altın kemeri almak için üç defa üst üste şampiyon olmak gerekiyor. Hakemine, davulcusuna, cazgırına, yağcısına, emek veren tüm basın mensuplarına, seyircisine, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora çok büyük destek verdiğini belirten Bak, Kırkpınar'ı da yakından takip ettiğini dile getirdi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim'in de Kırkpınar'a katkılar sağladığını anlatan Bak, "Türkler, bizler, er meydanının insanlarıyız. Milletimiz yağlı güreşi seviyor. Onlara sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Tabii tekrar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde orada yaraları saracağız." şeklinde konuştu.

Etiketler : er meydanı gençlik ve spor bakanı osman aşkın bak
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