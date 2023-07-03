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03 Temmuz 2023 Pazartesi 11:04:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 11:04:00

Genç milliler dünya üçüncüsü oldu

Kaynak: AA

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Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası'nda ABD'yi 84-70 yenerek üçüncü oldu.

Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvanın üçüncülük maçında Türkiye, 8 şampiyonlukla organizasyonun en başarılı takımı ABD ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodunu 25-18 önde bitirdiği mücadelenin devre arasına 39-33 üstün gitti. İkinci devrede de skor üstünlüğünü koruyan milli takım, final periyoduna 56-46 önde girdiği maçtan 84-70 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, 2015'in ardından turnuva tarihinde ikinci kez bronz madalya kazandı.

Millilerde Tan Yıldızoğlu 20 sayı, 8 asist, Berke Büyüktuncel 19 sayı, 5 asist, Özgür Cengiz 11 sayı, 5 ribaunt ve Samet Yiğitoğlu 10 sayı, 11 ribauntla oynadı. ABD'de Dylan Harper'ın 15 ve Cody Williams'ın 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli takım için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılan Basketbol FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında karşılaştığı ABD'yi mağlup ederek bronz madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımımızı tebrik ediyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöneticileri kutluyorum. Mücadeleleri ve azimleriyle dünya üçüncüsü olan ve geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç kardeşlerimin başarılarının devamını diliyorum."

Etiketler : 19 yaş altı erkek milli basketbol takımı fiba dünya kupası osman aşkın bak milli takım
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