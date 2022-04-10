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10 Nisan 2022 Pazar 00:50:00 - Güncelleme:10 Nisan 2022 Pazar 00:50:00

Genç milli yüzücülerden Slovenya'da üçüncü altın madalya

Kaynak: AA

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Genç milli yüzücüler, Slovenya'da düzenlenen Multinations Şampiyonası'nda üçüncü altın madalyasını 4x200 metre serbest bayrak yarışında kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kranj kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Merve Tuncel, Meriç Demirtepe, Nisa Gül Serdar ve Ela Naz Özdemir'den oluşan 4x200 metre serbest bayrak takımı, 8.21.26'lık derecesiyle altın madalyanın sahibi olarak podyumun zirvesine çıktı.

Organizasyonda milli sporculardan Mehlika Kuzeh Yalçın 200 metre kelebek, Defne Coşkun ise 200 metre kurbağalamada altın madalya kazanmıştı.

Ela Naz Özdemir, Defne Coşkun, Nilsu Demiran ve Nisa Gül Serdar'dan oluşan 4x100 metre karışık bayrak takımı ile 400 metre karışıkta Atakan Malgil, gümüş madalya elde etmişti.

Şampiyonada Nilsu Demiran, 50 metre kelebekte bronz madalyaya ulaşmıştı.

Etiketler : Türkiye Şampiyon Organizasyon
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